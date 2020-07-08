Ahşap onun elinde sanata dönüşüyor

ADANA'DA ahşaptan yaptığı bin bir çeşit el emeği göz nuru ürün ile UNESCO'ya 'Yaşayan İnsan Hazinesi' adayı olarak gösterilen Ömer Erdoğan, ahşap işçiliğini gelecek kuşaklara öğretmeyi hedefliyor. Memleketi Mardin'de babasının yanında mobilyacılık yapan, daha sonra da Adana'ya gelerek hobi olarak başladığı ahşap oymacılığını büyük bir zevkle yapan Erdoğan, birbirinden güzel eserleriyle adeta ahşaba hayat vererek onları sanat eserine dönüştürüyor. Adana'nın tarihi ve kültürel eserlerine ahşapla yeniden hayat kazandıran Erdoğan, 2016 yılında da Adana Valiliği tarafından UNESCO'ya 'Yaşayan İnsan Hazinesi' adayı olarak da gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Ahşap İşçiliği Sanatçısı' unvanını da verdiği Ömer Erdoğan, Adana'da tarihi Kazancılar Çarşısı'nda kurduğu atölyeyle, unutulmaya yüz tutan sanatını kursiyerlere öğreterek yaşatmaya da çalışıyor. Mesleğe 8 yaşında mobilya boyacılığıyla girdiğini söyleyen Erdoğan, "Geleneksel el sanatları icra ederek Adana'ya gelen yerli ve yabancı turistlere hitap ediyoruz. Atölyemizde de yaptığımız ürünleri hem sergiliyor hem de öğrenmek isteyen kişilere meslek bizde kalmasın diye öğretiyoruz. Genelde ahşap oyma ve sedef kakmacılığı çalışmaları yapıyorum. Çok küçük yaşlarda ben bu mesleğe girdim. 40 yıldır bu ağacın içerisindeyim" diye konuştu. UNESCO'ya 'Yaşayan İnsan Hazinesi' adayı olarak gösterilmesinden dolayı memnun olduğunu kaydeden Erdoğan, "2016 yılında Adana Valiliği tarafından UNESCO'ya 'Yaşayan İnsan Hazinesi' adayı olarak gösterildim. Şu anda da adaylık sürecimiz devam ediyor. Neye göre belirleniyor bilmiyorum ama UNESCO çok önemli bir kurum. Öyle hemen kabul etmezler tabi. Belli zamanlar istiyor. 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanını kim almak istemez ki."