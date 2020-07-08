Dr. Okur’un baskı resimleri ilgi gördü

DÜNYA genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) insanları tecrit altına alması ile birlikte sanatçılar da salgına dikkat çekmek ve mücadeleye farklı bir bakış açısıyla destek vermek için eserlerini paylaşmayı sürdürüyor. Bu bağlamda sanatçı ve akademisyen Dr. Gökhan Okur, kovid19 virüs salgını ile içinde bulunduğumuz süreci üç baskı resim ile anlatmaya çalıştı. Yakın Doğu Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, sanatçı Okur, yaptığı son dönem çalışmalarında aldığı grafik notlarının dışında yaptığım baskı resimlerinde hem duygu hem de görüntü olarak kullandığı kovid- 19'un uzunca bir zaman daha yaşamı etkilemeye devam edeceğini vurguladı.