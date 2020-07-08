Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Dr. Okur’un baskı resimleri ilgi gördü

Dr. Okur’un baskı resimleri ilgi gördü

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Dr. Okur’un baskı resimleri ilgi gördü
DÜNYA genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) insanları tecrit altına alması ile birlikte sanatçılar da salgına dikkat çekmek ve mücadeleye farklı bir bakış açısıyla destek vermek için eserlerini paylaşmayı sürdürüyor. Bu bağlamda sanatçı ve akademisyen Dr. Gökhan Okur, kovid19 virüs salgını ile içinde bulunduğumuz süreci üç baskı resim ile anlatmaya çalıştı. Yakın Doğu Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, sanatçı Okur, yaptığı son dönem çalışmalarında aldığı grafik notlarının dışında yaptığım baskı resimlerinde hem duygu hem de görüntü olarak kullandığı kovid- 19'un uzunca bir zaman daha yaşamı etkilemeye devam edeceğini vurguladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dr. Okur’un baskı resimleri ilgi gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA