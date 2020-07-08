Girişimci kadınlar ayakta duruyor

Adana Valiliği'nin hazırladığı program kapsamında kurulan Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde, kadınların el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünler, çeşitli illerdeki market ve pazarlara gönderiliyor. Belediye tarafından tahsis edilen kooperatif mutfağında ayva ve turunç tatlısı, sebze konservesi, erişte ve çeşitli meyvelerin reçelini yapan 7 kadın, ürünlerini başta Adana olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde market, pazar, otel ve yemek şirketine satarak geçimlerini sağlıyor. Geçen yıl kurulan kooperatife uzun süre emek veren girişimci kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak önceleri ancak ham madde ve kooperatif masraflarını karşılarken, son 2 ayda kar elde etmeye başladı. Aile bütçelerine kalkınma kooperatifi sayesinde katkı sağlayan 7 kadının bundan sonraki hedefi ise ürünlerinin daha çok pazara ve işletmeye ulaşması ile kooperatiflerinin tanınırlığının artması. Kooperatif Başkanı Suna Çetin, Adana Valiliğinin hazırladığı Güney Adana kalkınma Programı kapsamında 25 kadına kooperatifçilik, girişimcilik gibi eğitimlerin verildiğini belirtti. Eğitimlerin ardından kendisinin de içinde olduğu 7 kadın tarafından geçen yıl ekim ayında Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurulduğunu anlatan Çetin, kooperatif olarak ayva, turunç tatlısı, sebzeli ve sade erişteler ile birçok reçel çeşidi yaptıklarını anlattı. Çetin, "Kooperatif kurulup mutfak da oluşunca kooperatif içinde kadınlar kendi gönül birliği, sermayeleri, bütçeleriyle herkes içeriye ortak sermayesini koydu, ürettik" dedi. Çetin, "Ürettiğimiz zaman kimi bozuldu, üzüldük, 'Başaracağız.' dedik başardık. Şu anda Adana'da iki büyük markette, kurumların yemekhanelerinde, otellerde, 13-14 işletmede ürünlerimiz yer alıyor. İstanbul'da birkaç firma ile çalışıyoruz. Kooperatifimizin adı yavaş yavaş duyuluyor" diye konuştu. Kooperatif üyesi Hasibe Karaca ise bir arkadaşının bilgi vermesiyle kooperatiften haberdar olduğunu söyledi.