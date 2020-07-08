Gültak’tan vatandaşa ve esnafa moral

MERSİN'DE, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, esnafa, vatandaşlara ve sürücülere maske dağıttı. Gültak, "Söz verdiğimiz gibi, her zaman halkımızın içindeyiz" dedi. İstiklal Caddesi üzerinde bulunan işyeri ve dükkâna girerek esnaflarla sohbet eden Başkan Mustafa Gültak, belediyeden bir istekleri veya şikâyetleri olup olmadığını sordu. Renkli görüntülere sahne olan ziyaretinde Başkan Gültak, bir taksiye binip şoförle sohbet etti, ayakkabı boyacısının taburesine oturup fırçasını kullandı, lokantada yemek yiyen vatandaşlara eşlik ederek onlarla sohbet etti. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler dolayısıyla esnafın zor günler geçirdiğini bildiğini belirten Başkan Gültak, gerek devletin sağladığı kredi ve imkânlar, gerekse sürecin etkili ve güçlü yönetilmesi sayesinde bu zararın büyük oranda telafi edildiğini söyledi. Başkan Gültak, "Salı ve Cuma günleri tüm mahallelerde muhtarlarımızı ve mahalle sakinlerini ziyaret ettiğimiz gibi, hafta sonları da farklı caddelerimizi ve bu caddelerde faaliyet gösteren esnafımızı ziyaret ediyoruz" dedi. Gültak, "Sürekli, halkın içinde olarak, esnafımızla sohbet ederek, hem sorunları gözümüzle görerek, hem de dile getirilen şikâyet ve talepleri yerinde dinleyerek bilgi sahibi oluyoruz" diye konuştu.