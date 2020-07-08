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Okçular nefes kesti

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Okçular nefes kesti
HATAY'IN İskenderun ilçesinde '5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali' etkinlikleri kapsamında tarihi 5 Temmuz İskenderun Stadyumu'nda atlı okçuların gösterisi nefesleri kesti. İskenderun Belediyesi, Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödüllü okçuluk yarışmalarında okçular yeteneklerini sergiledi. Gençlik ve Spor ilçe müdürü Ferit Ali Gündel, festival etkinlikleri kapsamında 5 Temmuz Stadyumu içerisinde okçuluk yarışmaları düzenlendiklerini, bireysel okçuluk yarışmalarında derece girenlere çeyrek altın verdiklerini söyledi. Yarışmada ok atan İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, "İlçemizde okçuluk sporunun yaygınlaşması beni mutlu etmiştir" dedi.
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Okçular nefes kesti
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