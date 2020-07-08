Şafak vakti torbacı operasyonu

ADANA merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti hava destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle girilen evler narkotik köpekleriyle didik didik arandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu sattıkları iddia edilen 40 kişinin adresini belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Bingöl ve Diyarbakır'da 40 adrese eş zamanlı şafak operasyon düzenlendi.Polis helikopterinin da havadan destek verdiği operasyonda özel harekat timleri, şüphelilerin evlerinin demir kapılarını koçbaşları ile kırarak girdi. Narkotik köpeği ile evleri didik didik arayan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde yakalananların ise işlemleri tamamlandıktan sonra kente gönderileceği bildirildi.