100. yılda 100 okul

Gaziantep'te eğitimde derslik açığını kapatmak için Valilik tarafından başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destekler yağıyor. Şahinbey Belediyesi'nin 3 yeni okul kararının ardından hayırseverler tarafından yaptırılacak 32 derslikli Anadolu Lisesi, 23 derslikli Diyanet Gençlik Merkezi ve 4-6 yaş Kur'an Kursu ile Şahinbey ilçesine yaptırılacak okul için protokol imzalandı. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına destekler sürüyor. Bugüne kadar 30 hayırseverin başvurduğu kampanyada son olarak Şehitkâmil ilçesinde yapılacak 32 derslikli Pancarlı Anadolu Lisesi, 23 derslikli Diyanet Gençlik Merkezi ve 4-6 yaş Kur'an Kursu ile yine Şahinbey İlçesine yapılacak okul için 7 hayırsever ile imzalar atıldı.Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan kampanyanın geçmişte olduğu gibi Gazianteplilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Vali Davut Gül, "Gaziantep hayırda yarışan bir şehir. Hemşerilerimiz eğitim ihtiyacını karşılamak için seferber oluyor. Daha önceki yıllarda devlet-vatandaş işbirliğiyle yapılan okullarda olduğu gibi bu yıl da aynı ilginin yaşanacağına inanıyorum" diye konuştu. Gazianteplilerin geçmiş yıllarda 200'ün üzerinde okul yapıp Milli Eğitim'e bağışladığını anımsatan Vali Gül, "Bu kampanyamız da iyi gidiyor. Protokolleri tamamlanan okullar için hayırseverlerimizle imzaları atıyoruz. Şehrimizin eğitim sorununu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Hayırseverlerimizin buna katkısı bizleri çok mutlu ediyor" dedi.Kampanyaya destek veren hayırseverler ile kurumlara teşekkür eden Vali Davut Gül, katkı sağlayanlara teşekkür amacıyla Darphane'de madalya bastırıp vereceklerini söyledi. Gül, "100 okulumuzun protokolünü imzaladıktan sonra hazırlatacağımız madalyaları Sayın Cumhurbaşkanımızı ve devlet protokolümüzü de davet edeceğimiz bir törenle sahiplerine takdim edeceğiz" diye konuştu. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla başlatılan projenin örnek olduğunu belirterek emeği geçenlere ve hayırseverlere teşekkür ederken İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise çok anlamlı ve değerli kararlarından dolayı hayırseverlere teşekkür ederek hayırlarının kabulünü diledi.