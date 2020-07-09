Berberde kalfayı tabancayla vurdu

ADANA'NIN Seyhan ilçesinde berber kalfası Aytekin K., tıraş ettiği müşteri tarafından başı ile göğsünden tabancayla vurularak, ağır yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Olay, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak'taki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam ismi öğrenilemeyen kişi, Aytekin K.'nin kalfa olarak çalıştığı berbere gelerek tıraş oldu. Bu sabah yeniden berber dükkanına gelen kişi, henüz bilinmeyen nedenle belindeki tabancayı çıkarıp, Aytekin K.'ye ateş açtı. Mermiler, Aytekin K.'nin başına ve göğsüne isabet etti. Aytekin K., kanlar içinde yere yığılırken, silahı ateşleyen şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Berber kalfası Aytekin K., tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aytekin K.'nin cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Aytekin K.'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.