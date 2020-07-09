Çukurova’da havuzlar şenlendi

ADANA'DA Çukurova Belediyesi yüzme kursları Hayal Park açık yüzme havuzunda başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda öğrenci kaydının yapıldığını belirten Belediye Başkan Soner Çetin,dedi. Başkan Çetin, geçtiğimiz yıllarda her yaz on bine yakın çocuğa yüzme öğrettiklerini ifade ederek, bu yıl salgın nedeniyle kursa kayıtları kısıtlı tuttuklarını açıkladı.