Çukurova’da havuzlar şenlendi

ADANA'DA Çukurova Belediyesi yüzme kursları Hayal Park açık yüzme havuzunda başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda öğrenci kaydının yapıldığını belirten Belediye Başkan Soner Çetin, "Velilerimizin içi rahat olsun. Aldığımız önlemler ve kullandığımız malzemeler sayesinde hiçbir çocuğumuza virüs bulaşmasının imkanı yok"
dedi. Başkan Çetin, geçtiğimiz yıllarda her yaz on bine yakın çocuğa yüzme öğrettiklerini ifade ederek, bu yıl salgın nedeniyle kursa kayıtları kısıtlı tuttuklarını açıkladı. Çocukların serinlemesi ve eğlenmesi için sadece havuzların yeterli olmadığını söyleyen Çetin, yakında su oyun parklarının da hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.