Emeklilere sosyal mesafe uyarısı

Belediye Başkanı Soner Çetin, Toros Mahallesi Emekli Dinlenme Evi'ne ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Önlemlerin biraz esnetildiğini ama salgın tehdidinin ortadan kalkmadığını belirten Başkan Soner Çetin, maske takmaları önerisinde bulundu, sosyal mesafesinin önemine dikkat çekti. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, salgından korunmak için maske takmanın önemli olduğunu vurguladı, sosyal mesafeye dikkat edilmesini istedi. Toros Mahallesi'ndeki Emekli Dinlenme Evi'ni ziyaret eden Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla sohbet etti, onların sorun ve önerilerini dinledi. Başkan Soner Çetin'in ziyaretinde sohbetin ana konusunu salgın oluşturdu. Yaklaşık 4 aylık süreçte sıkı önlemler alındığına dikkat çeken Başkan Soner Çetin, "Bu süre içerisinde çoğunuz evde kaldınız ve çok sıkıldınız. Önlemler biraz esnetilince biz de bu tesislerimizi yeniden açtık. Ancak tehdit ortadan kalkmış değil. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle kapalı alanlarda maske takmamız ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.