Eski ayakkabılar kuşlara yuva oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir grup vatandaş, kullanılmayan ayakkabıları çeşitli işlemlerden geçirip, boyayarak kuş yuvası haline getiriyor ve bunları ağaçlara asıyor. Toplumda çevre bilinci uyandırmak ve israfa dikkati çekmek isteyen bir grup, giyilmeyen veya çöpe atılan ayakkabılardan kuş yuvası yapma fikriyle kampanya başlattı. Kısa sürede toplanan 80 çift ayakkabıyı bir atölyede kuşların yaşayacağı şekilde genişletip, işlemden geçirerek çeşitli renklere boyayan vatandaşlar, yaptıkları yeni kuş yuvalarını ormanlık alana yerleştirmek için yetkililerden izin aldı. Ayakkabıdan yapılan yuvaları, merdiven yardımıyla ağaçların üst kısımlarına asan grup üyelerinin amacı; kış aylarında kuşların bir sığınağının olması. Proje öncülerinden Banu Demirkent, Avrupa'da çöpe gidecek ayakkabıların bu şekilde değerlendirildiğini internet üzerinden görmeleri üzerine bu projeyi başlattıklarını söyledi. Kampanyaya kısa sürede çok fazla talep aldıklarını aktaran Demirkent, kullanım ömrü tamamlanmış ayakkabıları topladıklarını belirtti.