Gaziantep’in parkları daha güvenli olacak

GAZİANTEP'TE Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği "Güvenli Park Sistemi" ile parklar çocuklar için güvenli hale gelecek. Panik butonu, dijital izleme gibi uygulamaları anlatan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mete Deniz, yaptıkları dijital uygulamalarla parkların özellikle çocuklar için çok daha güvenli hale geleceğini söyledi. Güvenli Park Sistemi'nin işleyişi hakkında bilgi veren Mete Deniz, "Parklara panik butonları yerleştirdik. Bu uygulamanın Türkiye'de benzeri ve örnekleri yok. Burada vatandaş çok hızlı bir şekilde bu sistemin merkezine ulaşabiliyor. Bu merkeze ulaşmanın yanı sıra ciddi bir merkezi izleme sistemi mevcut. Bütün park akıllı yazılımlarla takip ediliyor" diye konuştu. Deniz, "Güvenlik görevlisi bu ekranlara bakmasa bile herhangi bir çocuk düştüğünde ve belli süre kalkmadığında, kavga çıktığında, anormal durum olduğunda veya biri şüpheli bir paket bıraktığında merkeze uyarı gönderilecek. Burada kameralar da ilgili alana zoom yapacak ve güvenlik birimlerimize verilen mobil uygulamalarla görev yerlerinde değillerse saha da bile uyarı alabiliyorlar. Bir çocuk kaybolduğunda ise fotoğrafı gösterildiğinde sahada güvenlik personelindeki mobil uygulamalara hemen o çocuğun kameralara takıldığı yerin koordinatları veriliyor" diye konuştu.