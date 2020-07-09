Hatay müzeler şehri olacak

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından şehre kazandırılan "Hatay Şehir Müzesi"nde incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde takip etti. Antik zamanlardan başlayıp Roma dönemini de kapsayan buluntuların Hatay'ın tarihi zenginliğini tartışılmaz bir noktaya taşıdığına dikkat çeken Yayman, "1932 yılından bu yana özellikle Antakya, Harbiye, Narlıca, Güzelburç, Samandağ ve çevresindeki kazılarda çok önemli koleksiyon mozaikler bulundu. Şehrimizde bulunan eserler bugün dünyanın yaklaşık 20 müzesinde yer alıyor" dedi.Hatay'daki eski Arkeoloji Müzesi binasının, kıymetli eserlerin yeteri kadar sunulamaması nedeniyle çok büyük mali kaynak kullanılarak yeni müze yapıldığını hatırlatan Yayman, "Eserler yeni binaya taşındı ve biz eski binayı, restore ederek Şehir Müzesi olarak halkımızın hizmete sunacağız" dedi. Antakya'daki eski müzenin Şehir Müzesine dönüştürülmesi için, hazırlanan Teşhir Tanzim, Rölöve ve Restorasyon projelerinin, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını anlatan Yayman, "Bakanlığımız 10 milyon liralık bir bütçe ayırarak, Hatay müzesinin restorasyonun tamamlanmasını sağladı" diye konuştu. "Müzenin iç düzenlemesinin yapıldığını açıklamaktan gurur duyuyorum" diyen Milletvekili Yayman, müzenin açılışının kısa bir süre sonra törenle gerçekleştirileceğini kaydetti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı döneminde çalışmayı başlattıklarını dike getiren Yayman, yeni Şehir Müzesi'nde büyük bir sergi salonu, Hatay'ı kültürel yönü ile anlatan bir bölüm ve farklı dinlere inanan insanların Hatay'daki bir arada yaşama kültürünü anlatan bölümlerin bulunduğunu söyledi. Yayman, Hatay'ı müzeler şehri yapacaklarının altını çizerken, "Şehir Müzesini Hatay'a kazandıran başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımıza ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'ya teşekkür ederiz" dedi.SABAH'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'na bilgi veren Milletvekili Hüseyin Yayman, "Hatay'ı kültür turizminin başkenti yapacağız" dedi. Hatay Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de "Müzemizde, Hatay'da ticaret, üretim, gündelik hayat, giyim kültürü, Hatay evi, avlu- hane kültürü gibi konularda iç düzenlemeler yapıldı. Ayrıca ünlü yemeklerimizle ilgili çok geniş bilgilerin yer aldığı bölümler de var. Şehir Müzesi Hatay için olmazsa olmazlarımızdandı, çok emek verdik ama büyük bir ihtiyaç olan müzemiz Hatay'ımıza çok yakışacağını biliyoruz herkesi bekliyoruz" cümlelerini kullandı.