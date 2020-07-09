Hedeften sapma yok

Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alanda son iki haftaya girilirken Süper Lig hesapları yapılmaya başlandı.Taraftar mavi-lacivertli ekip nasıl şampiyon olur sorusunu sorarken teknik ekip ve yönetim hesap yapmaya başladı.'un şampiyon olabilmesi kilit maç bu hafta oynanacak. Zirve yarışındakiile play-off hesabı yapan Altay karşı karşıya gelecek.İkili averajda hem Erzurumspor'a hem de Bursaspor'a karşı üstün olan'un üçlü averajda da rakiplerine karşı üstünlüğü bulunuyor.LIGDE iki maçları kaldığını anımsatan başkan Murat Sancak, "Hedefimizle ilgili bir değişiklik yok. Kalan 2 maçı kazanacağız ve bekleyeceğiz. Oynayacağımız Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmasına odaklandık. Deplasmanda oynayacağımız maça 3 puan hedefiyle çıkacağız" diye konuştu.