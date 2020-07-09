Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Hedeften sapma yok

Hedeften sapma yok

Demir’de hesap kitap zamanı geldi. gözü Ümraniye, kulağı ise Erzurum-Altay maçında olacak Başkan Murat Sancak, “Hedefimizden sapma yok” dedi

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Hedeften sapma yok
Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Adana Demirspor'da son iki haftaya girilirken Süper Lig hesapları yapılmaya başlandı. Mavi-lacivertliler ile ikinci Erzurumspor arasındaki puan farkı sadece bir. Taraftar mavi-lacivertli ekip nasıl şampiyon olur sorusunu sorarken teknik ekip ve yönetim hesap yapmaya başladı. Adana Demirspor'un şampiyon olabilmesi kilit maç bu hafta oynanacak. Zirve yarışındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile play-off hesabı yapan Altay karşı karşıya gelecek. Bu maçın berabere bitmesi veya Altay'ın galip gelmesi durumunda Mavi Şimşekler deplasmanda Ümraniye'yi sahasında ise son hafta İstanbulspor'u yenip 26 yıllık özleme son verebilir. İkili averajda hem Erzurumspor'a hem de Bursaspor'a karşı üstün olan Adana Demirspor'un üçlü averajda da rakiplerine karşı üstünlüğü bulunuyor.

LIGDE iki maçları kaldığını anımsatan başkan Murat Sancak, "Hedefimizle ilgili bir değişiklik yok. Kalan 2 maçı kazanacağız ve bekleyeceğiz. Oynayacağımız Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmasına odaklandık. Deplasmanda oynayacağımız maça 3 puan hedefiyle çıkacağız" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedeften sapma yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA