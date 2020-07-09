Hedeften sapma yok

Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Adana Demirspor'
da son iki haftaya girilirken Süper Lig hesapları yapılmaya başlandı. Mavi-lacivertliler ile ikinci Erzurumspor arasındaki puan farkı sadece bir.
Taraftar mavi-lacivertli ekip nasıl şampiyon olur sorusunu sorarken teknik ekip ve yönetim hesap yapmaya başladı. Adana Demirspor
'un şampiyon olabilmesi kilit maç bu hafta oynanacak. Zirve yarışındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile play-off hesabı yapan Altay karşı karşıya gelecek. Bu maçın berabere bitmesi veya Altay'ın galip gelmesi durumunda Mavi Şimşekler deplasmanda Ümraniye'yi sahasında ise son hafta İstanbulspor'u yenip 26 yıllık özleme son verebilir.
İkili averajda hem Erzurumspor'a hem de Bursaspor'a karşı üstün olan Adana Demirspor
'un üçlü averajda da rakiplerine karşı üstünlüğü bulunuyor.
LIGDE iki maçları kaldığını anımsatan başkan Murat Sancak, "Hedefimizle ilgili bir değişiklik yok. Kalan 2 maçı kazanacağız ve bekleyeceğiz. Oynayacağımız Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmasına odaklandık. Deplasmanda oynayacağımız maça 3 puan hedefiyle çıkacağız" diye konuştu.