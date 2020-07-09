Kanseri yendi eşi ile yola çıktı

MEME kanserini yenen Behiye Sağdıç (56) ile Nevres Kutlay Mayruk (51), meme kanserine farkındalık için Mersin'den bisikletle yola çıkarak Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Mersin'de 5 ay önce tanışan ve her ikisi de meme kanseri olan Behiye Sağdıç ve Nevres Kutlay Mayruk, verdikleri mücadele sonunda hastalığı yendi. Ortak tutkuları bisiklet olan iki kadın, meme kanserine farkındalık için Mersin'den bisikletle yola çıkıp Alanya'ya ulaştı. Ekonomi Bakanlığı'ndan emekli olan ve öncesinde işe her zaman bisikletle giden 1 çocuk annesi Nevres Kutlay Mayruk, 2015 yılında kansere yakalandığını, şu an büyük ölçüde iyileşmesine rağmen ilaç tedavisine devam ettiğini söyledi. Bisiklet tutkusunun da çok uzun yıllardır olduğunu aktaran Mayruk, daha önceden de böyle uzun yolculuklar yaptığını, İstanbul'dan Selanik'e Mustafa Kemal Atatürk için pedal çevirdiğini söyledi. Bu kez de özellikle kanser hastalarının kendilerini bırakmamaları ve hayata bir sebep bulup tutunmaları gerektiğini hatırlatmak için yola çıktıklarını söyleyen Mayruk, "Normalleşme ile yola çıktık" dedi.