Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Osmaniye’de kaza: Doğa ile Duru öldü

Osmaniye’de kaza: Doğa ile Duru öldü

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Osmaniye’de kaza: Doğa ile Duru öldü
OSMANİYE'DE, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, takla atan otomobildeki Doğa (13) ve kardeşi Duru (9) Aydoğan yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Kaza, dün E90 yolu Taşoluk Tüneli mevkisinde meydana geldi. Bahçe ilçesinden Gaziantep yönüne giden Oktay Aydoğan (49) yönetimindeki 27 VK 423 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp, takla attı. Ters dönen araçtaki sürücü Oktay Aydoğan ile Bilge Aydoğan (47), C.A. (17) ve İ.A. (21) yaralanırken, Doğa ile kardeşi Duru Aydoğan hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı hastaneye kaldırdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye’de kaza: Doğa ile Duru öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA