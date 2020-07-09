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Tarsus müftüsünden kurban bağışı çağrısı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Tarsus müftüsünden kurban bağışı çağrısı
MERSİN'DE Tarsus Müftüsü Ali Can, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Tarsus Şubesi'nde "2020 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" programını tanıttı. TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığının, insanların hayırlarını mağdur ve mazlumlara ulaştırmada bir kö prü olduğunu ifade eden Müftü, "Önceki yıllarda olduğu gibi, inşallah bu yıl da yine ülkemiz insanının kurban ibadetlerini vekalet yolu ile eda etmesi noktasında vakfımız Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi ve Müftülüğümüz ile halkımıza destek sunmak için çalışmalara başladık. Bu yılki sloganımız "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş." diye konuştu. Müftü Ali Can, kurbanın ibadet olması yönüyle kulun Allah'a yakınlaşmasını sağlayacağını, muhtaç ve mağdur insanlarla paylaşmanın da insanların birbirlerine yakınlaşmasını sağlayacağını dile getirdi.
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Tarsus müftüsünden kurban bağışı çağrısı
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