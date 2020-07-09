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Tuğçe’nin gözü yükseklerde

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Tuğçe’nin gözü yükseklerde
ÇEKİÇ atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlığını sürdürüyor. Şu anda Milli Takım kampında günde çift idman yapıp hazırlıklarına devam eden Şahutoğlu, hedefini olimpiyatlarda madalya olarak belirledi. 2001 yılında başladığı çekiç atmada her branşta Türkiye rekorları kıran Şahutoğlu, 2012 yılında büyüklerde 74 metre 17 santimle kırdığı rekoruyla halen bu kategoride rekortmenliğini sürdürüyor. Şu anda Mersin'de Atletizm Milli Takım kampında bulunan Şahutoğlu, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde günde çift idman yaparak 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Hedefini olimpiyatlarda madalya olarak belirleyen Şahutoğlu, önümüzdeki yıllarda da yeni rekorlar kırmak istiyor.
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Tuğçe’nin gözü yükseklerde
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