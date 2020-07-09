Tuğçe’nin gözü yükseklerde

ÇEKİÇ atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu'na hazırlığını sürdürüyor.2001 yılında başladığı çekiç atmada her branşta Türkiye rekorları kıran, 2012 yılında büyüklerde 74 metre 17 santimle kırdığı rekoruyla halen bu kategoride rekortmenliğini sürdürüyor. Şu anda Mersin'de Atletizm Milli Takım kampında bulunan'nde günde çift idman yaparak 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Hedefini olimpiyatlarda madalya olarak belirleyen, önümüzdeki yıllarda da yeni rekorlar kırmak istiyor.