Uyuşturucuyu gizlediği yere polis bile şaşırdı

HATAY'IN İskenderun ilçesinde polislerin şüphe üzerine takibe aldığı bir kadının yapılan üst aramasında, iç çamaşırında uyuşturucu madde bulundu. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Modernevler Mahallesi'nde takibe aldıkları H.S.'yi evine girdiği sırada durdurdu. Emniyete götürülen H.S.'nin üzerinde detaylı arama yapıldı. Kadının iç çamaşırına gizlenmiş 30 gram eroin, 20 gram metamfetamin bulundu. Üzerinden küçük hassas terazi, neşter ile 2 bin 900 lira çıkan H.S. İskenderun Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.