Yakın Doğu’nun projesi onay aldı

YAKIN Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesinden katılımcıların da yer aldığı "Covid-19 Pozitif Hastalarda Plazma Interlökin ve TGF-Beta seviyeleri ile Tedavi Arasındaki İlişki'' başlıklı proje T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onay aldı. Çok merkezli olarak yürütülen çalışma, halihazırda Kovid-19 için güvenirliliği ve etkinliği kanıtlanmış spesifik bir antiviral tedavi bulunmamasından dolayı sitokin-kemokin plazma seviyelerinin belirlenmesi klinik sürecin takibinde ve/veya etkin tedavinin belirlenmesinde önemli olacağı düşünülerek planlandı. Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispne olmakla birlikte kovıd-19 vakalarında klinik bulguların esas sorumlusu ''sitokin fırtınası'' nın olmasıdır. Özellikle virüsün hücre içerisine girmesi ile klinik semptomlar ile direkt ilişkili olan yaygın alveolar hasarı salınan sitokinler ve kemokinler neden olmaktadır.