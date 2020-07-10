Anamur Kent Sosyal Tesisleri açıldı

MERSİN'İN Anamur ilçesinde içinde otel, restoran, park, kafe ve sosyal donatıların bulunduğu tesislerin açılışı yapıldı. 5 aylık bir çalışmanın sonunda açılışı yapılan tesislerden spor kulüpleri, konuklama yapmak isteyenler, tatilciler de yararlanabilecek. 34 yatak kapasitesine sahip tesisler içinde 5 bin kişilik iki düğün salonu da bulunuyor. Tesisin açılış kurdelesini Kaymakam İsmail Gültekin, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünül, Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Mersin Yüksekokul Müdürü Gürkan Temiz, Jandarma Komutanı Savaş Cingöz, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Ahmet Özdemir ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çetin birlikte kesti.