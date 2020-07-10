Dumlupınar: Her şey yolunda

FF 1.Lig'in 33.haftasında pazar günü deplasmandaile karşılaşacakhazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun bitimine iki maç kala'e odaklanan mavilacivertli takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi., son iki maçta kazanmak için ne gerekiyorsa sahaya tüm güçlerini yansıtacaklarını belirtti. Son 10 maçta 6 galibiyet aldıklarının altını çizen Dumlupınar,dedi. Bu arada ligin ilk devresindeile Adana'da oynanan karşılaşmayı4-2'lik skorla kazanmıştı.