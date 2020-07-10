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Dumlupınar: Her şey yolunda

Süper Lig’e odaklanan mavi-lacivertli takımda sporcuların moralleri yerinde

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Dumlupınar: Her şey yolunda
TFF 1.Lig'in 33.haftasında pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun bitimine iki maç kala Süper Lig'e odaklanan mavilacivertli takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, son iki maçta kazanmak için ne gerekiyorsa sahaya tüm güçlerini yansıtacaklarını belirtti. Son 10 maçta 6 galibiyet aldıklarının altını çizen Dumlupınar, "Zor bir 180 dakika bizleri bekliyor. Önce Ümraniye ardından İstanbulspor ile oynayacağız. Tabii ki burada bizim galip gelmemiz kadar rakibimizin de puan kaybetmesi önemli" dedi. Bu arada ligin ilk devresinde Ümraniye ile Adana'da oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 4-2'lik skorla kazanmıştı.
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Dumlupınar: Her şey yolunda
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