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Lig bitmeden vizeyi alalım

yıl özlemine bu hafta sonu son vermeyi planlayan Güney ekibi, büyük coşkuya hazır. Bordo-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar Hatay’daki meşhur köprüde toplanacak

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Lig bitmeden vizeyi alalım
TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, pazar günü deplasmanda yapacakları Adanaspor maçını kazanarak bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. 53 yıldır Süper Lig'i bekleyen Hatay'a şampiyonluğu getireceklerini dile getiren Altıparmak, iddialı konuştu.

KAZANACAĞIZ
Altıparmak, "Pazar günü Adana'dan şampiyon döneceğiz. Hatay'daki meşhur köprümüzde o kutlamaları yapacağız. Bu saatten sonra sahada kimin oynadığı ve ne yaptığı hiç önemli değil. 1.5 milyon Hataylı ile beraber sahada olacağız ve öyle oynayacağız çünkü bu böyle bir maç" ifadelerini kullandı.

Tek eksik Alican Özfesli!
ŞEHRIN şampiyonluk için kenetlendiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Altıparmak, kendilerine destek veren taraftarlara da teşekkür etti. Teknik patron Altıparmak, kart cezalısı orta saha oyuncusu Alican Özfesli dışında takımda eksik oyuncu bulunmadığını da sözlerine ekledi.
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Lig bitmeden vizeyi alalım
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