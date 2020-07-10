Lig bitmeden vizeyi alalım

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'un teknik direktörü, pazar günü deplasmanda yapacaklarımaçını kazanarak bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.Altıparmak, "ifadelerinikullandı.Tek eksik Alican Özfesli!ŞEHRIN şampiyonluk için kenetlendiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Altıparmak, kendilerine destek veren taraftarlara da teşekkür etti. Teknik patron Altıparmak, kart cezalısı orta saha oyuncusu Alican Özfesli dışında takımda eksik oyuncu bulunmadığını da sözlerine ekledi.