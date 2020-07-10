Lig bitmeden vizeyi alalım

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak
, pazar günü deplasmanda yapacakları Adanaspor
maçını kazanarak bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. 53 yıldır Süper Lig'i bekleyen Hatay'a şampiyonluğu getireceklerini dile getiren Altıparmak, iddialı konuştu.
KAZANACAĞIZ
Altıparmak, "Pazar günü Adana'dan şampiyon döneceğiz. Hatay'daki meşhur köprümüzde o kutlamaları yapacağız. Bu saatten sonra sahada kimin oynadığı ve ne yaptığı hiç önemli değil. 1.5 milyon Hataylı ile beraber sahada olacağız ve öyle oynayacağız çünkü bu böyle bir maç"
ifadelerini
kullandı.
Tek eksik Alican Özfesli!
ŞEHRIN şampiyonluk için kenetlendiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Altıparmak, kendilerine destek veren taraftarlara da teşekkür etti. Teknik patron Altıparmak, kart cezalısı orta saha oyuncusu Alican Özfesli dışında takımda eksik oyuncu bulunmadığını da sözlerine ekledi.