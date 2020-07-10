Melih ABİ: Şu bozuk yolları ne yapacaksınız merak ediyorum

Havalar sıcak geçiyor.İnsanlar sıcaktan bunalıyor ama bu havalar bozuk yolları onarmak için birebir.Yağmur sorunu yok.Nedense belediyeler uyuyor.Lafa sıra geldi mi leyleğe dönüyorlar.Konuşmayı bırakın yol sorununa çözüm bulun!Kısa sürede yapılabilecek işler bunlar.Ama başkanların üzüm yemeğe niyeti yok ki...Sürücülerin rahat etmesini istemiyorlar.Dua almayı da...İlla da yedi ceddine rahmet okutacaklar!Araçlar zarar görüyor bay başkan.Misal Tepebağ mahallesinde 27001 sokak.3 aydan beri burası böyle!Allah için bi gidin.Bi bakın!Onarın şu yolları!Yol görüldüğü gibi oyuk oluşmuş.Neredeyse kratere döndü...Uyumayın!BURASI Kocavezir semti.Burada yaşayan evsiz yurttaşlarımız var.Bir lokma ekmeğe muhtaçlar.Kocavezir Mahallesi muhtarı Fahrettin Erol hayırsever Mehmet Alpaslan bir çalışma başlatmış.Seyhan Belediyesi'nden de destek almışlar.Yemeklerini belediyeden temin ettiler.Hafta içi her gün akşam 18.00 de evsiz vatandaşlara yemek sunuluyor.Bunlar güzel şeyler.Aç susuz gezen vatandaşlarımızı düşünmek lazım.İhtiyacı olanlar gidip orada karnını doyurabilir.Allah hayırlarını kabul etsin.