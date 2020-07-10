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Müdür Çintimar göreve başladı

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Müdür Çintimar göreve başladı
ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar göreve başladı. Daha önce Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü olarak görev yapan Çintimar'ı havaalanında TOHM atletizm sporcuları ve Şube Müdürü Mustafa Lavkor karşıladı. İl müdürlüğü makamında şube müdürleriyle tanışma toplantısı yapan Çintimar, "Bakanımızın tensipleri ile Adana ilimizde görevlendirilmiş bulunmaktayım. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun öncülüğünde milletimiz için, gençliğimiz için, sporcularımız için çalışmaya Adana'dan devam edeceğiz" dedi.
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Müdür Çintimar göreve başladı
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