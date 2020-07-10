Polis her yeri aradı

MERSİN'İN Tarsus ilçesinde "Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında, Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekiplerince Huzur denetimi gerçekleştirildi. Tarsus'un 26'sı sabit, 6'sı seyir halindeki 32 ayrı noktada görev yapan ekipler kentin değişik semt ve kavşaklarında uygulama yapan ekipler, araçlarda da titiz bir şekilde incelemelerde bulunarak kimlik kontrolleri yaptı. 567 amir ve memurun yer aldığı huzur için asayiş uygulaması sırasında, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele Amirliklerinde görevli ekipler yaklaşık 2.5 saat kontrol yaptı. Ekipler uygulama sırasında maske takmayanları maske takmaları konusunda uyardı.