Sarıçam parklarla süsleniyor

ADANA'DA Sarıçam Belediyesi, yaptığı hizmetleri tüm hızıyla devam ettirerek Sarıçamlı vatandaşlara ilçede bulunan; Mehmet Akif Ersoy mahallesinde 2 adet, İstiklal mahallesinde 1 adet ve Esentepe mahallesinde ise 2 adet olmaz üzere toplam 5 adet yeni park kazandırdı. Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Sarıçamlı çocukları önemsediğini vurgulayarak "Onlar bizim geleceğimiz, Sarıçamın neşesi" ifadelerini kullandı. Başkan Uludağ; "Vatandaşlarımız ve Sarıçam'ın neşesi olan çocuklarımız için İlçemizde birçok mahallede yeni parklar yaptık ve eskimiş yıpranmış olanları yeniledik. Sarıçam'da geriye dönüp baktığımızda bu zamana kadar yaptığımız yatırımların vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olduğunu görüyor ve sizlerin bize güvenerek verdiğiniz yetkiyi hak etmeye çalışıyoruz. Sarıçamlı vatandaşlarımızı her zaman önemsiyoruz" dedi.