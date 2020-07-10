Silahla vurulan çocuk yaşama tutunmaya çalışıyor

ADANA'DA kına gecesinde tabancayla havaya ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşunla yaralanan çocuk yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kozan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde 4 Temmuz'da bir çiftin düğünü öncesi düzenlenen kına gecesi sırasında havaya açılan ateş sonucu vurulan Eşe Günel (49) ile yeğeni Berat Demirel'in (15) tedavisi sürüyor. Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Demirel, Kozan Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan Demirel'in vücudundaki kurşunun hayati tehlike riski oluşturduğu için çıkartılamadığı öğrenildi. İki kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen firari H.K. ise adliyeye gidip teslim olduktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kardeşi yoğun bakımda yaşam savaşı veren Enes Demirel (18), AA muhabirine yaptığı açıklamada, zanlının art arda tabancayla havaya ateş ettikten sonra kendilerinin bulunduğu bölgeye silahı doğrulttuğunu ve ardından silahın ateş almasıyla yanında oturan kardeşi ile akrabasının yaralandığını kaydetti.