Ünlülerin terzisinin yürek burkan dramı

İSTANBUL'DA uzun yıllar ünlü sinema sanatçılarının da terziliğini yapan ancak sigara içmekten dolayı 'Buerger' hastalığına yakalanıp 2 bacağını kaybeden Sefer Yanar, Adana'da oğlunun yardımıyla hayata tutunuyor. Yaşlı adam, gözyaşları içerisinde akülü araba ve yardım istiyor. 67 yaşındaki Sefer Yanar, İstanbul'da uzun yıllar terzilik yaparak 5 çocuğunu büyüttü. Ünlü sinema sanatçıları Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve birçok iş adamına elbise diken Yanar, 2002 yılında memleketi Adana'ya gelip burada terziliğe devam etti. Yanar, oğlu Orhan'ı da yanında terzi olarak yetiştirdi. Sefer Yanar'a 'Buerger' hastalığı teşhisi konuldu ve sağ bacağı ameliyatla kesildi. Terziliği bırakmak zorunda kalıp 740 TL engelli maaşı alıp protez bacakla oğlu Orhan'ın yanında hayatını idame ettiren yaşlı adamın 2016 yılında akülü tekerlekli sandalyesi ve protez bacağı çalındı. Yeniden akülü sandalye ve protez bacak alamayan yaşlı adam perişan oldu. Durumu daha da kötüleşen Sefer Yanar'ın geçen 23 Mayıs tarihinde sol bacağı da ameliyatla kesildi. Babasına baktığı için işini bırakan oğlunun yardımı olmadan yatakta bile dönemeyen yaşlı adamın şimdi tek isteği akülü tekerlekli sandalye ve 6 ay önce ikamet değişikliği nedeniyle kesilen engelli maaşının yeniden bağlanması.