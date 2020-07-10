Uyuşturucu tacirlerine tutuklama kararı

Adana'da, iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, poşetlerde 43 kilo 450 gram esrar buldu, şüpheli Murat İ'yi (28) gözaltına aldı. Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde de şüphelendikleri bir otomobili takibe alıp durdurdu. Araçta, 4 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ile 18 uyuşturucu hap ele geçirildi, zanlılar Adem G. (18), Fuat G. (19) ve Mehmet Can Ç. (22) gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.