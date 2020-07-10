Vaka da ceza da pik yaptı

GAZİANTEP'TE bir günde korona virüs önlemlerini ihlal eden 3 bin 502 kişiye ceza kesildi. Son günlerde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs rakamlarının en çok görüldüğü iller arasında yer alan Ankara'dan gelen bir ekibin de alınacak yeni önlemler için görüşmeler yaptığı Gaziantep'te konulan kurallara uymayanlara ceza yağdı. 8 Temmuz günü maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 3 bin 502 kişiye idari yaptırıl uygulandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "8 Temmuz 2020 günü ilimiz genelinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3502 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiklerinden dolayı idari yaptırım uygulanmış, ayrıca 516 iş yeri denetlenmiş 1 iş yerine işlem yapılmıştır" denildi. Vali Davut Gül, "Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz" dedi.