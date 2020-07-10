Yakın Doğu’dan başkanlara ziyaret

YENİBOĞAZİÇİ- Gazimağusa'da 1 Eylül 2020 tarihinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji yetkilileri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'ı ayrı ayrı ziyaret ederek yeni açılacak olan Yakın Doğu Koleji'nin eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Okulları Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris ve Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü'den oluşan heyet gerçekleştirdikleri ziyaretlerde Gazimağusa Belediye Başkanı Arter ile Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar'a, 2020-2021 Eğitim-öğretim yılında Yeniboğaziçinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Koleji'nin vizyonu- misyonu ile eğitim çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Doç. Dr. Tüzünkan: "Bölge halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktan onur duyuyoruz" dedi.