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2 bin 200 yıllık olduğu iddia edilen heykel

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
2 bin 200 yıllık olduğu iddia edilen heykel
TARSUS Aratos dergisi kurucusu ve yayın yönetmeni Uğur Pişmanlık, bir lise inşaatı sırasında Tarsuslu Filozof Aratos'a ait 2200 yıllık heykel bulunduğunu iddia etti. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, iddianın takipçisi olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Avrupa da çeşitli müzelerde yer alan Aratos büstleriyle benzerlik gösterdiğini ifade eden Pişmanlık, "Edindiğim bilgilere göre, 2010-2015 yılları arasında bir lisenin temel kazı çalışması esnasında antik döneme ait eserler ortaya çıkarılmış. Bu eserler müzeye bildirilmemiş ve verilmemiştir. Tarsus dışına çıkarıldığını sandığım eserlerden bir tanesinin fotoğrafları da ismini açıklamayacağım bir kişi tarafından bana ulaştırıldı. Bulunan mermer heykelin önemli bir eser olduğu anlaşılıyor. Bu heykel Filozof Aratos'a ait olabilir." dedi.
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2 bin 200 yıllık olduğu iddia edilen heykel
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