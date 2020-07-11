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‘Çılgınca bir maç oldu’

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
‘Çılgınca bir maç oldu’
SÜPER Lig'in 31. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, çılgınca bir karşılaşma oynadıklarını ve pandemiden sonra maç kaybetmeyen 3 takımdan biri olduklarını ifade etti. Sumudica, rakibin üzerinde baskı olduğunu ve bunun farkında olarak sahaya çıktıklarını söyledi. Maça hızlı başladıklarını ve fırsatlar yakaladıklarını belirten Sumudica, "İkinci yarı geri dönüş yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fiziksel olarak çok iyi olduğumuzu gösterdik. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Takım olarak iyi durumdayız. Tüm Türkiye'ye güzel bir futbol seyrettirdik. Alt sıralarda bulunan takımlar herhalde bizim kolay bir maç oynayacağımız tahmin ettiler. Aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.
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‘Çılgınca bir maç oldu’
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