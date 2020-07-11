‘Çılgınca bir maç oldu’

SÜPER Lig'in 31. haftasında sahasında'u 3-1 yenen'nin teknik direktörü, çılgınca bir karşılaşma oynadıklarını ve pandemiden sonra maç kaybetmeyen 3 takımdan biri olduklarını ifade etti., rakibin üzerinde baskı olduğunu ve bunun farkında olarak sahaya çıktıklarını söyledi. Maça hızlı başladıklarını ve fırsatlar yakaladıklarını belirten Sumudica,dedi.