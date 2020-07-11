Geleceğin dahi çocukları deneyerek öğreniyor

erken yaşta üniversite çatısı altında bilim ve bilim insanlarıyla, sanat ve sanatçılarla, spor ve sporcularla buluşturmayı, kendi yeteneklerinin farkına varıp kendi başarı öykülerini oluşturmalarını hedefleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, 2020 Yaz Akademik Dönemi yaratıcı ve keyifli etkinliklerle devam ediyor. Çocukların yaş grubuna uygun eğlenceli ve çeşitli programlar ile yaz döneminin ilk iki haftasını tamamlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde öğrenciler, 21. Yüzyıl eğitim uygulamalarını temel alan STEAM programları Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) Art (Resim) ve Mathematics (Matematik) alanlarında uzman profesör, doçent, yardımcı doçent, doktor ve uzman akademisyenlerle birlikte eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. İnşaat Fakültesinde çiçek tarhı yapmayı, Güzel Sanatlar Fakültesinde uçurtma yapmayı, seramik ve kil atölyesinde yeteneklerini keşfetmeyi, Mühendislik Fakültesinde robotik kodlama, Atatürk Eğitim Fakültesinde kendi masal kitaplarını tasarlamayı, işaret dili öğrenmeyi, Tıp Fakültesinde ambulansta neler olduğunu, Eczacılık Fakültesinde endemik bitkilerden ürün geliştirmeyi öğrendiler.