Hatice Budak spor salonunun gözdesi oldu

birkaç ay önce Niğde'de polis memuru olan oğlu Uğur Budak'ın (45) yanına gidip burada kalan Hatice Budak (65), oğlu ve torunu Betül (15) ile crossfit sporu yapıyor. Crossfit antrenörü Mustafa Ersin Şimsek, "Açık konuşmak gerekirse Hatice Teyze'den bu performansı beklemiyorduk" dedi. Birkaç ay önce Adana'dan, Niğde'de yaşayan polis memuru oğlu Uğur Budak'ı ziyarete giden Hatice Budak, burada kondisyona dayalı crossfit sporuyla tanıştı. Ancak bir süre sonra koronavirüs salgını başladı, spor salonları kapandı. Salonların normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılmasının ardından Hatice Budak, oğlu ve torunu ile yeniden spor salonunun yolunu tuttu. Zinde kalmak için spor yapmaya karar verdiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Budak, "İlk geldiğimde bir göz attım ve 'ben bunu yaparım' dedim. Şu an üç kuşak aynı sporu yapıyoruz. Crossfit ile hem stres atıyorum hem de zinde kalıyorum. Hiç zorlanmıyorum ve daha genç hissediyorum" diye konuştu. Uğur Budak ise, "Sporda hem kızım hem de annem beni geri bıraktı" dedi.