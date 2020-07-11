Rekortmenler hedef büyüttü

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ırıkla atlamada büyükler dışında bütün Türkiye rekorlarına sahip olan milli sporcular Mesure Tutku Yılmaz
ile Ersu Şaşma
, yaptıkları derecelerle 2021 Tokyo Olimpiyatları
'na göz kırpıyorlar. Şu anda Milli Takım kampında bulunan sporcular, günde çift idman yaparak olimpiyatlarda derece elde etmek istiyorlar. Başladıkları günden beri Türkiye'de bulundukları her kategoride rekor kıran ve halen kırdıkları rekorların sahibi olan Yılmaz
ile Şaşma
, büyüklerde de rekoru kırıp, tüm kategorilerde rekorların sahibi olmak istiyor. Şu anda Mersin'de Atletizm Milli Takım kampında bulunan Yılmaz ve Şaşma, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi
'nde günde çift idman yaparak Tokyo Olimpiyatları
'na hazırlanıyor. Ersu Şaşma, "Bir tane kırmadığım rekor var o da büyüklerde 5.70. Şimdi onu kırmaya çalışıyoruz. 10 santimimiz kaldı. Bu rekoru da kıracağıma inanıyorum"
dedi. Şaşma, "Artık olimpiyatlara gidip madalya almak istiyoruz"
diye konuştu. Mesure Tutku Yılmaz ise, "Bugüne kadar 16 yaş altı, yıldızlar, gençlerde bütün Türkiye rekorları bana ait. Bir büyükler rekoru kaldı. Onu da yavaş yavaş kırmaya çalışıyorum. En iyi derecem şu anda 4.30. Şu anda hedefim 4.40 büyükler rekoru. Onu geçmeye çalışıyorum
" dedi.