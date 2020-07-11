Rekortmenler hedef büyüttü

ırıkla atlamada büyükler dışında bütün Türkiye rekorlarına sahip olan milli sporcularile, yaptıkları derecelerle'na göz kırpıyorlar. Şu anda Milli Takım kampında bulunan sporcular, günde çift idman yaparak olimpiyatlarda derece elde etmek istiyorlar. Başladıkları günden beri Türkiye'de bulundukları her kategoride rekor kıran ve halen kırdıkları rekorların sahibi olanile, büyüklerde de rekoru kırıp, tüm kategorilerde rekorların sahibi olmak istiyor. Şu anda Mersin'de Atletizm Milli Takım kampında bulunan'nde günde çift idman yaparak'na hazırlanıyor. Ersu Şaşma,dedi. Şaşma,diye konuştu. Mesure Tutku Yılmaz ise," dedi.