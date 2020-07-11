Seçer yetki alamadı gerginlik yarattı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Temmuz ayı meclis toplantısında istediği borç yetkisini alamayınca belediye başkanları ve meclis üyelerine söz vermeyerek mecliste gerginlik yarattı. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Mersin'in geleceği ile ilgili alınacak kararlarda, Meclis üyeleri olarak ikna olmak zorundayız. Mersin'in geleceğinin ipotek altına alınmasına izin veremeyiz" dedi. Başkan Gültak, "Mersin'e hizmet yapılmasını engellemek gibi bir niyetimiz asla yok. Fakat Mersin'in geleceğinin, çocuklarımızın ve torunlarımızın yarınlarının ipotek altına alınmasına da izin veremeyiz. Amacımız, hizmetin önünü kesmek değil, kentimize hizmet verebilmektir. Ama siz, belediyenin menkul, gayrimenkul, diğer gelirlerini ipotek vermeye ve bloke etmeye yönelik yetkiler isterseniz, bu Mersin'in geleceğini ipotek altına almak değil midir? " diye sordu. Gültak, "Büyükşehir Meclisinin, borçlanma konusunu son iki toplantıda gündeme getirip bunu takıntı haline getirmesine anlam veremiyoruz. Mersin'in geleceği ile ilgili alınacak kararlarda, Meclis üyeleri olarak ikna olmak zorundayız. Çünkü yapılacak borçlanma hamlesi, Mersin'in belki 10, belki 20 yılına mal olacak. Kimse kusura bakmasın. İkna olmadığımız konularda Mersin'in geleceğinin ipotek altına alınmasına izin veremeyiz" şeklinde konuştu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Örneğin Vahap Seçer, bir önceki gündem maddesinde, bitüm malzemesi alacağını söyledi ve teminat vermesi gerektiğini anlattı. Hiç itiraz ettik mi? 55 milyon 550 bin liralık paranın teminatını hemen onayladık. Amacımız Mersin'i germek, hizmetlerde de geri adım atmak değildir. Eğer önyargılı olsaydık, bitüm için de teminat vermezdik." Grup sözcüleri, belediye başkanları ve meclis üyelerinin, meclis toplantılarında söz alıp görüşlerini beyan edebilmelerinin önünde hiçbir engel olamayacağının da altını çizen Başkan Gültak, "Fakat Büyükşehir Meclis toplantısı gayet sakin sürerken, 'borçlanma' konusunun gündeme gelmesiyle Sayın Seçer, tartışmaların önünü kesmeye çalışmış, belediye başkanları ve meclis üyelerine söz vermeyerek ortamı germiştir. Belediye Başkanları ve Meclis üyeleri, halk tarafından seçilmiş insanlardır. Biz orada halk adına konuşuyoruz. Mersin'in geleceği adına söz alıyor ve konuşuyoruz. Meseleyi şahsileştirmiyoruz" dedi. Gültak, "Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, borcu borçla mı kapatacağız? Ne söyledik? 'Önce Meclis ikna olmalı' dedik" diye konuştu. Akdeniz'in; Mersin'de en borçlu belediyelerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Gültak; "Ama biz bunu bahane ediyor muyuz? Bu sene borçlanma yapmayacağız. Vergilerimizi toplayıp, gelirlerimizi en verimli şekilde kullanarak hizmete dönüştürmeye çalışacağız. Bağırarak, çağırarak, tersleyerek, performans deyip insanları işten çıkararak belediyeyi yönetemezsiniz. Parayı, vergiyi toplayamazsınız, proje üretemezsiniz. Belediye başkanlarına bağırarak, 'Sana söz hakkı vermedim. Bırak o mikrofonu! Sen kimsin?' gibi tavırlarla bu şehir yönetilemez" dedi.