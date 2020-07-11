Türkiye’nin muz ihtiyacını karşılayacağız

Muz Üreticileri Birliği Başkanı Feyzi Türkay, üretici ve tüketiciyi karşı karşıya getirmeden her iki tarafında haklarını koruyan bir sistemin hayata geçirilmesi konusunda muz üreticilerini sağlıklı düşünmeye davet etti. Türkay "Anamurlu üreticilerimizin teveccühü ve destekleri ile geldiğimiz Muz Üreticileri Birliği Başkanlığı'nda geçirdiğimiz süre içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte Anamurlu üreticilerimizin menfaati, yerli ve milli üretimin geliştirilmesi ve Anamur muzunun tüketimi %100 oranında karşılar hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi. Türkay Türkiye'nin muz ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Anamurlu muz üreticilerin elbirliği içinde olmasını istediklerini belirtti.