Usenov korona günlerine eserleri ile destek verdi

saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sanatçıları durduramadı. Dünyada olduğu gibi KKTC'de de resim, seramik, baskı resim heykel sanatçıları ürettikleri eserlerini sanatseverlerle paylaşmayı sürdürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, sanatçı Altai Usenov, 'Miras' adını verdiği at ve atalarından kalan mirası üzengilerle ifade etmeye çalıştı. Altai Usenov eseri hakkında şunları söyledi; "Bu kompozisyonda üzerinde üzengiler bulunan bir atı tasvir ederek atalardan kalan mirası ifade etmek istedim. Üzengiler atalardan kalan izler gibi... Atalarımızın ölmesine rağmen biz onların bilgeliğini ve cengaverliğini gururla nesilden nesile anımsıyoruz. Geçmiş olmadan şimdiki zaman ve dolayısıyla gelecekte olamaz. Ata binen adam için üzengi çok önemli destek rolü oynuyor."