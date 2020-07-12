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’da kaçak cep telefonu operasyonu

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Adana’da kaçak cep telefonu operasyonu
ADANA'DA piyasa değeri 450 bin lira olan 111 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Polis uygulama esnasında şehirler arası yolcu otobüsünden şüphelenip durdurdu. Polis yolcuları indirip otobüste arama başlattı. Aramalarda otobüsün bagajından piyasa değeri 450 bin lira olan 111 adet cep telefonu çıktı. Olayla ilgili 1 yolcu gözaltına alındı.
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Adana’da kaçak cep telefonu operasyonu
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