Başsavcı Karakoca’ya veda gecesi düzenlendi

Seydişehir Başsavcılığına atanan Durmuş Ali Karakoca'ya Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından veda gecesi düzenlendi. Akkuyu Uslular Tesislerinde düzenlenen veda gecesine Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Başsavcı Durmuş Ali Karakoca, Mersin Cumhuriyet Savcısı Mehmet Arıkan, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Kd. Binbaşı Erhan Erdoğan, Mersin Üniversitesi Rektor Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yakar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, AK Parti İlçe Başkanı Serdal Kaya, MHP İlçe Başkanı Fatih Serin, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, Erdemli Madeni Sanatkarlar Odası ve Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı İsmet Erdoğan, Esnaflar Odası Başkanı Halil Metik, Mersin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Erdemli Temsilcisi Avukat Fahrettin Gürsoy, Avukat Harun Kılıç, Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Doktor Erman Eker ve Erdemli Basın Mensupları Veli Coşkun, Derviş Çömez, Durhasan Şahin ve Hüseyin Yıldız katıldı.