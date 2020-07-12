Bor ilçesinde silahlı saldırı

Bor İlçesinde meydana gelen olayda 1 kişi tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Bor ilçesi Paşa Cami önünde meydana gelen olayda bir kişi uğradığı silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre 23 yaşındaki E.Z. cadde de yürürken H.E. tarafından kurşun üzerine tabanca ile ateş edildi. E.Z. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerien haber verdiler. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıkları E.Z. adlı kişi önce Bor İlçe Devlet Hastanesi'ne daha sonra da ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın hemen ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen H.E. adlı kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.