Gaziantep’te kır nikahı dönemi

Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sonrası başlayan kontrollü sosyal hayat dönemi kapsamında hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler için kır nikahı konseptini hayata geçirdi. İlk kır nikahını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bizzat kıydı. Dünyada genelinde ve Türkiye'de toplum yaşamını derinden etkileyen, pek çok alışkanlığı ve programı sekteye uğratan korona virüs salgını en çok yeni evlenecek çiftleri mağdur etti. Yaşanan kritik süreçte salgın riskini göz ardı edemeyen pek çok çift, düğün ve nikah yapamayınca devreye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi girerek 'Kır Nikahı' konseptini hayata geçirdi.