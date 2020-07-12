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Hesaplar galibiyet için

Bugün 17.30’da Ümraniye’ye konuk olacak tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken Dumlupınar, “Kulağımız İzmir’de olacak” dedi

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Hesaplar galibiyet için
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Süper Lig'i kovalıyor. Bugün Ümraniye Belediyesi Stadı'nda saat 17.30'da Cesar Grup Ümraniyespor'a konuk olacak mavi-lacivertli takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Takımın ve şehrin şampiyonluk istediğini vurgulayan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Biz hazırız. Hak edilen şampiyonluğu hep beraber yaşayacağız" diye konuştu. Dumlupınar, "Direkt Süper Lig'e çıkacağız. Gözümüz sahada olacak kulağımız ise Altay- Erzurumspor maçından gelecek haberde. Tabii ki bu durumda bizim de kazanmamız gerekiyor. Son haftaya galibiyetle girerken bu işi başaracağımıza inancımız tam" dedi.
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Hesaplar galibiyet için
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