İskenderun’da asfalt çalışmaları sürüyor

Belediyesi ekiplerince kent genelinde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Yunus Emre Mahallesinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra belirli yollarda sıcak asfalt ile onarım çalışması gerçekleştiriliyor. İskenderun'da ihtiyaç olan bölgelerde asfalt çalışmalarının yapılmakta olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, " İskenderun'umuz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Belirlenen program çerçevesinde sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Yunus Emre mahallesinde, ana ve ara arter güzergâhları üzerinde sıcak asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriyor" dedi. Kent genelinde devam eden asfalt çalışmaları ile vatandaşların kışın çamurdan yazın tozdan kurtulacağını belirten Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, " İskenderun'da asfalt çalışmalarımız plan ve program çerçevesinde artarak devam ediyor. Kentimizin birçok noktasında aynı anda çalışma yürüterek vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sıkıntı çekmemesini sağlıyoruz. Yunus Emre Mahallemizde de ihtiyaç olan bölgelere asfalt dökümü yapılıyor. Çalışmalar devam edecek" şeklinde konuştu.