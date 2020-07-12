Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri İskenderun’da asfalt çalışmaları sürüyor

’da asfalt çalışmaları sürüyor

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
İskenderun’da asfalt çalışmaları sürüyor
İSKENDERUN Belediyesi ekiplerince kent genelinde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Yunus Emre Mahallesinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra belirli yollarda sıcak asfalt ile onarım çalışması gerçekleştiriliyor. İskenderun'da ihtiyaç olan bölgelerde asfalt çalışmalarının yapılmakta olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, " İskenderun'umuz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Belirlenen program çerçevesinde sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Yunus Emre mahallesinde, ana ve ara arter güzergâhları üzerinde sıcak asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriyor" dedi. Kent genelinde devam eden asfalt çalışmaları ile vatandaşların kışın çamurdan yazın tozdan kurtulacağını belirten Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, " İskenderun'da asfalt çalışmalarımız plan ve program çerçevesinde artarak devam ediyor. Kentimizin birçok noktasında aynı anda çalışma yürüterek vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sıkıntı çekmemesini sağlıyoruz. Yunus Emre Mahallemizde de ihtiyaç olan bölgelere asfalt dökümü yapılıyor. Çalışmalar devam edecek" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İskenderun’da asfalt çalışmaları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA