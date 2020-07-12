İskenderun’da kaçak rakıya suçüstü

iki adreste yapılan aramada toplam 2 bin 660 litre kaçak rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişiye adli işlem yapıldı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık suçlarını önleme kapsamında yaptığı çalışmalar kapsamında Karaağaç Mahallesinde iki adreste arama yaptı. Eş zamanlı yapılan aramalarda A.K isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 280 litre içime hazır rakı, 800 litre fermente olmak üzere toplam 1080 litre kaçak rakı ele geçirildi. H.K isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 80 litre içime hazır kaçak rakı ,bin 500 litre fermente kaçak rakı olmak üzere toplamda bin 580 litre kaçak rakı ele geçirildi. Evlerinde kaçak rakı bulunan iki şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.