Kaçak projelere izin verilmiyor

ilçesinde kaçak ve projeye aykırı yapılara kesinlikle izin vermeyeceklerini belirten Başkan Soner Çetin, bu konuda müteahhitleri uyardı, vatandaşlara iskanı olmayan konut ve işyerlerini satın almamaları önerisinde bulundu. Başkan Soner Çetin, Uğur Mumcu Bulvarı'nın girişinde bulunan yüksek katlı bina ile ilgili iki kez para cezası kesildiğini belirterek, "Ayrıca savcılığına da suç duyurusunda bulunduk. Yıkım dahil gerekli her kararı alacağız" dedi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçede kaçak ve projeye aykırı yapılara kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi. 2014 yılında göreve geldikten sonra en titiz davrandıkları konulardan birinin kaçak ve proje hilafı olan yapılar olduğunu vurgulayan Başkan Soner Çetin, "Bu konuda sık sık müteahhitleri uyardık ve çok sayıda bina ile ilgili işlem yaptık. Kaçak olan yapıların yıkımını gerçekleştirdik, projeye aykırı binaların da projeye uygun olmasını sağladık. Durum bu iken Çukurova'da kaçak yapılara tölerans gösteriliyormuş gibi yaklaşımlar belediyemizin bu konudaki titiz tavrına karşı büyük haksızlıktır" dedi.