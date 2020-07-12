Kırsal bölgelere altyapı desteği

Milletlere bağlı Kırsal Kalkınma Fonu (IFAD) kapsamında Tarsus'un kırsal bölgelerinde bulunan mahallelerde yer alan çiftçilere tarımsal altyapı desteği verilmeye başlandı. Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışmakta olan Kırsal Kalkınma Fonu'nun amacı gelişmekte olan ülkelerde tarımsal ve kırsal kalkınmanın sağlanması ve açlıkla mücadele için tarımsal ve kırsal kalkınma projelerine finansman sağlamayı hedefliyor. Proje 600 rakım ve üzerindeki dezavantajlı alanlarda uygulanıyor. Proje kapsamında Tarsus'a bağlı Boğazpınar mahallesinde kapalı serada kivi yetiştiriciliğine başlatılırken, burada hem projeyle ilgili, hem de diğer tarımsal konularla ilgili bölge çiftçilerinin bilgilendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hayrı Erdoğan, İlçe Tarım Ziraat Mühendisleri Ersin Ersoy ve Mustafa Yumruoğlu katıldılar. Burada çiftçilere proje ile ilgili olarak bilgi veren Ziraat Mühendisleri Ersin Ersoy ve Mustafa Yumluoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen proje kapsamında tarımsal açıdan dezavantajlı alanlarda bulunan çiftçilerin direncinin ve refah düzeyinin arttırılması amacıyla tarımsal altyapı desteği verildiğini ifade ettiler.