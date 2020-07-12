M1 Adana’da havalı alışverış keyfı

, yatay mimarinin sağladığı ferah yapısı, açık alanları, sağlıklı fiziki koşulları, yüzde 100 temiz ve taze havasıyla, ziyaretçilerine yıllardır güvenli bir alışveriş ve sosyal yaşam alanı sunmaya devam ediyor. 24 saat esasına göre çalıştırılan özel havalandırma sistemi sayesinde AVM içerisinde sürekli taze hava dolaşımı sağlanıyor ve kirli hava dışarı atılıyor. Etkin ve dış ortamdan sağlanan havalandırma sistemi, bünyesinde bulunan 6 adet giriş çıkış kapısı ile açık hava sirkülasyonu sağlıyor ve güvenli alışveriş imkanını ziyaretçilerine sunuyor. Merkez içerisinde, koronavirüs salgınını önleme çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve tüm resmi makamların yayınlamış olduğu 14 kural titizlikle ve istisnasız olarak uygulanıyor. Geniş koridorları, yüksek tavanları sayesinde ferah, havadar, güvenli ve mesafeli alışveriş imkanı sunan M1 Adana ziyaretçilerine havalı alışverişin keyfini sunuyor. İç mekanda ortak kullanım alanının yoğun olduğu yiyecek meydanı da geniş hacmi ile M1 Adana 'da özellikle öne çıkıyor. M1 Adana AVM Müdürü Yalçın Öz, pandemi döneminde ziyaretçilerin rahat ve güvenli olmalarını sağlayacak tüm teknolojik önlemlerinde alındığını vurguladı.